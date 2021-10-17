Ягудин объяснился перед фанатами Евгении Медведевой: «Тупанул. Признаю»

Олимпийский чемпион, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин в своем Instagram извинился перед фанатами Евгении Медведевой.

Ранее фигурист выложил видео со съемок очередного выпуска программы, а вместе с ним в кадре была со-ведущая Алина Загитова. Ягудин назвал попросил поклонников Медведевой покинуть его страницу и назвал их «неадекватными медведеботами». Те же обвинили его в хейте своей любимицы.

Позднее Ягудин отправил эмодзи с аплодисментами в ответ на оскорбительное высказывание в адрес Медведевой со стороны пользователя chelovechki_zagy. Это вызвало негативную рекцию в адрес фигуриста со стороны поклонников — за это он и объяснился в своем посте в Instagra.

— Друзья, в предыдущем сторис объяснил, что случайно хейтеру Жени поставил аплодисменты, когда хотел ответить на комплимент другому пользователю. Я старый. Дедушка инстаграма. Поэтому могу не там кликать. Мне начали писать хейт поклонники Жени Медведевой, к которой я отношусь с большим уважением, мы дружим и все хорошо. На хейт я отреагировал. Вспылил. Только потом понял откуда хейт ко мне.

Я не понял хейт ко мне со стороны поклонников Жени. Подумал очередные баталии непонятные между двумя лагерями. Я это не поддерживаю.

Позже мне прислали скрин, и объяснили на что я отправил свое виртуальное почтение. Глупость. Недоразумение. Ерунда. Тупанул. Признаю.

Прошу простить и понять. И #стопхейт, — написал Ягудин в Instagram.

Российская фигуристка Евгения Медведева является участником шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.