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Милота дня. Козловский отнял букет у Бойковой во время церемонии награждения

10:45

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми на «Гран-при» Канады. Во время церемонии награждения произошел забавный момент между партнерами: Козловский отнял букет у Бойковой. Фигуристка отреагировала на происхоящее с улыбкой и забрала цветы обратно.

Они набрали 140,26 балла за произвольную программу и заняли первое итоговое место, обойдя более чем на семь баллов ближайших конкурентов.

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