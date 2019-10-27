Милота дня. Козловский отнял букет у Бойковой во время церемонии награждения

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми на «Гран-при» Канады. Во время церемонии награждения произошел забавный момент между партнерами: Козловский отнял букет у Бойковой. Фигуристка отреагировала на происхоящее с улыбкой и забрала цветы обратно.

Они набрали 140,26 балла за произвольную программу и заняли первое итоговое место, обойдя более чем на семь баллов ближайших конкурентов.