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Милота дня. Косторная поет российский гимн на церемонии награждения японского этапа «Гран-при»

18:06
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В Саппоро прошлая церемония награждения победителей и призеров японского этапа серии «Гран-при». Женский турнир выиграла россиянка Алена Косторная, а третье место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова.

После награждения в честь победительницы заиграл гимн России, Косторная пропевала его слова. Обе фигуристки выступят в Финале серии, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.

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