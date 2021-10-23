Милонов: «Канадцы понимают, что их трансгендерность будет рыдать в платочек, когда наши фигуристы победят»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о проблемах российских спортсменов с получением виз для выступления на этапе в Гран-при в Канаде.

«Канада дискредитирует себя в качестве площадки проведения международных соревнований. Недопустимо использовать сложности в получении визы, чтобы не допустить спортсмена на состязания. Это в чистом виде вмешательство. Если это продолжится, то нужно рассматривать дисквалификацию Канады в качестве спортивной площадки для проведения соревнований. Это как держать кого-то на забеге за рукав. Здесь надо вмешаться нашему МИД, потому что это подлость и гадость. Есть же санкционные списки, разве наши спортсмены там находятся?

Может мы тоже не хотим видеть этих кретинов также, как они наших хороших людей. В данном случае нет места политика, это спорт. Я думаю, что в следующий раз они детей будут брать в заложники, чтобы себя как-то реализовать. Я рассчитываю, что они одумаются. Наша делегация едет не просто в гости к ним, чтобы посмотреть на трансгендерность людей, они едут туда поучаствовать в соревнованиях. Канадцы понимают, что опять их трансгендерность будут рыдать в платочек, когда наши фигуристы победят. Получается, что они пытаются снять с пробега сильных таким вот подлым образом», – приводит слова Милонова Metaratings.ru.

Вылет делегации был запланирован на воскресенье, 24 октября, но некоторые члены российской команды еще не получили паспорта с канадскими въездными визами, которые были одобрены еще в середине месяца. В ФФККР назвали эту ситуацию полной неожиданностью.

В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.