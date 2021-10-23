Заслуженный тренер России Ирина Жук, которая работает с российскими фигуристами Елизаветой Шанаевой и Давидом Нарижным, выступающим в танцах на льду, сообщила «СЭ» о том, что она вылетает в воскресенье утром в Ванкувер на канадский этап «Гран-при» по фигурному катанию — Skate Canada.

«Все нормально. Рано утром улетаем. Все хорошо», — сообщила «СЭ» Жук.

Ранее пресс-служба Федерации фигурного катания России на своем сайте сообщила о проблемах с получением документов на вылет ряда российских фигуристов и тренеров, планировавших выступать на этом старте. Жук и Шанаевой с Нарижным в этом списке не было. Турнир в Ванкувере рискуют пропустить Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева, а также другие.

Отметим, что для Шанаевой и Нарижного этап «Гран-при» в Канаде станет первым соревнованием такого уровня во взрослой карьере. Ранее они выступали на юниорском уровне и становились третьими на юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллине.

(Рустам Имамов)