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Сегодня, 21:40

Международный союз конькобежцев перенес на год вручение наград ISU Skating Awards

Карен Саркисян
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести церемонию ISU Skating Awards из-за ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт организации.

«Учитывая сложные обстоятельства сезона-2021/22, включая, но не ограничиваясь ситуацией на Украине и ее последствиями для деятельности союза, вручение премий ISU Skating Awards в сезоне-2021/22 будет перенесено и состоится в 2023 году одновременно с вручением наград за сезон-2022/23», — говорится в заявлении ISU.

В 2021 году организаторы ISU Skating Awards из-за пандемии коронавируса приняли решение вручить награду лишь в одной номинации — «За достижения в жизни».

Источник: https://rsport.ria.ru/20220405/isu-1781975569.html
Фигурное катание
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