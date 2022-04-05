Чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года перенесли из Хельсинки в Эспоо

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение перенести чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года из Хельсинки в Эспоо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Напомним, что чемпионат Европы должен был пройти на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки, миноритарными владельцами которой являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко, включенные в санкционный список.

Турнир пройдет с 23 по 29 января 2023 года.

Также после заявления Хорватской федерации конькобежного спорта о том, что она не может провести этап Гран-при среди юниоров в Загребе с 28 сентября по 1 октября, совет союза перенес эти соревнования в Гренобль.