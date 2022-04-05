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«Есть ли надежда, что это нам поможет? Я в это верю!» Тарасова — об апелляции в CAS от российских спортивных федераций

Тарасова прокомментировала апелляции в CAS от российских спортивных федераций
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о том, что 10 российских спортивных организаций подали апелляцию в CAS на решение международных федераций об отстранении спортсменов.

«Есть ли надежда, что это нам поможет? Я в это верю! Но ничего хорошего ожидать от CAS не стоит», — сказал Тарасова «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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