Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о том, что 10 российских спортивных организаций подали апелляцию в CAS на решение международных федераций об отстранении спортсменов.

«Есть ли надежда, что это нам поможет? Я в это верю! Но ничего хорошего ожидать от CAS не стоит», — сказал Тарасова «СЭ».