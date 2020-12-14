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Медведева выступит на чемпионате России в показательных выступлениях

10:01
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России.

Медведева не участвовала в соревнованиях этого сезона из-за лечения, вызванного хронической травмой спины.

Чемпионат России пройдет 24-27 декабря в Челябинске.

- Я появлюсь на показательных чемпионата России. Очень постараюсь поднять хотя бы один прыжок. Времени совсем мало, ножки еще совсем слабенькие. Но я работаю над этим. Возможно, что-то новое подготовим, — сообщила Медведева в интервью Первому каналу. - Я такой человек, который до конца ползет, пока силы не кончатся. Чувствую, что у меня есть силы и я встану на ноги.

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