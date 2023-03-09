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Сегодня, 10:22

Медведева вспомнила, как в Канаде случайно назвала тренера педиком

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Евгения Медведева вспомнила, как в Канаде случайно обидела тренера, назвав его педиком.

Она рассказала, что на момент приезда в новую страну не идеально говорила на английском. Прежде чем сказать какое-либо слово, ей необходимо было долго обдумать, как его произнести.

«У нашей группы был очень классный тренер по ОФП, но он тогда про меня забыл в какой-то момент. Забыл поставить меня в расписание. Он на меня смотрит и спрашивает: а ты сегодня тренируешься? Я говорю: да, сегодня. Он стоит и смотрит на меня, а я понимаю, что он просто про меня забыл. И есть два очень похожих слова: forgot (забыл) и faggot (педик). И я таким шутливым видом ему говорю: ooo, you faggot!

В общем, мы разошлись на той ноте, что он забыл, английский я не знаю и сказала, что он педик. Потом оказалось, что у него очень ранимая душа — он неделю со мной не разговаривал и очень криво на меня смотрел», — заявила Медведева на шоу «Я себя знаю» YouTube-канале.

После этого дня ей другой тренер рассказал, что forgot и faggot — два абсолютно разных слова. Из-за чего ей было очень неловко общаться со специалистом, которого она по незнанию оскорбила.

В Канаду фигуристка уехала летом 2018 года, чтобы тренироваться у Брайана Орсера. Спустя два года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

Евгения Медведева
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