Медведева упала с двойного акселя в произвольной программе на контрольных прокатах

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева упала во время контрольного проката произвольной программы кандидатов в сборную России. Фигуристка не смогла исполнить двойной аксель и допустила падение.

Также спортсменка допустила бабочку на этом же прыжке. Позднее Медведева допустила ошибку на приземлении с тройного флипа.