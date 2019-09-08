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Медведева упала с двойного акселя в произвольной программе на контрольных прокатах

18:35
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева упала во время контрольного проката произвольной программы кандидатов в сборную России. Фигуристка не смогла исполнить двойной аксель и допустила падение.

Также спортсменка допустила бабочку на этом же прыжке. Позднее Медведева допустила ошибку на приземлении с тройного флипа.

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