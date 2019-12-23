Медведева, Туктамышева, Трусова и Косторная под песню из фильма «Девчата». Необычный анонс от Первого канала

Первый канал выпустил оригинальный проморолик, посвященный чемпионату России по фигурному катанию. В нем под саундтрек к советскому фильму «Девчата» представлены его главные звезды: Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат страны пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.