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Медведева рассказала Загитовой о «времени перемен» в своей жизни

21:05
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Фигуристка Евгения Медведева рассказала о переменах в своем образе, отвечая на вопрос Алины Загитовой после выступления в очередном выпуске «Ледникового периода» в паре с Даней Милохиным.

Загитова: Ребята, у вас был такой веселый молодежный номер, просто вау! Женя, вопрос к тебе. Ты редко катала такие зажигательные номера в спорте. Как тебе в таком амплуа?

Медведева: Это правда, что мое амплуа — больше лирика, драма, в спорте брала в основном такие образы. Только в показательных номерах иногда зажигала, но не на турнирах. А у нас здесь турнир на «Ледниковом периоде». Но сейчас у меня время перемен. И мне в таком образе понравилось.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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