Медведева стала главным автором нового номера с Милохиным в «Ледниковом периоде»
Евгения Медведева выступила хореографом-постановщиком совместного номера с тиктокером Даней Милохиным в новом выпуске «Ледникового периода». Об этом рассказали сами участники после проката.
— Вы сами кайфанули, почувствовали радость, счастье?
Даня Милохин: — Да! Было очень страшно и при этом весело. После высокой поддержки немного расслабились, наступило облегчение. Потому что мы были напряжены, я прямо видел, как она напряжена, она — как я. В общем... пытаюсь искать слова, иногда нахожу, иногда нет. (Медведева смеется)
— Что вы привнесли своего в эту музыку?
Евгения Медведева: — Я от себя привнесла большую часть хореографии.
Милохин: — Привнесла все Евгения Медведева. Танцевальные дорожки все, парные штучки. Видели их? Йес!
— А вы, Даня?
Милохин: — А я настроение всем поднимал. Ел сегодня. Это все мои обязанности.
Медведева: — Он уже второй раз докладывает, что покушал.
— Идея музыки — от Ильи [Авербуха]?
Милохин: — Все Женя. У нас есть Евгения, нам никто не нужен. Ну Илья нужен, да. И Максим [Ставиский]. И зрители. Да все нужны, на самом делМедведева
В шестом эпизоде шоу Медведева и Милохин показали одно из лучших выступлений за день.
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