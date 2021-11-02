Фигурист Гурейро рассказал, почему они с Загорски не выступят на этапе Гран-при во Франции

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не выступят на этапе серии «Гран-при» во Франции из-за того, что партнерша недавно выписалась из больницы.

«В связи с тем что Тиффани не так давно выписалась из больницы, качественно подготовиться к этапу во Франции мы не успеем. А тянуть до последнего с решением не в наших правилах. Поэтому было принято решение все-таки пропустить этап. Это очень важный сезон, и каждый шаг в нем нужно делать взвешенно и ответственно», — сказал Гурейро ТАСС.

Ранее фигуристы пропустили «Гран-при США» из-за проблем со здоровьем. Тренер дуэта Светлана Алексеева сообщила, что Загорски находится в инфекционной больнице.

«Гран-при Франции» пройдет с 19 по 21 ноября.