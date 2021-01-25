Медведева рассказала об отношении к Щербаковой и Трусовой
11:11
Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram ответила на вопрос касательно ее отношения к Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
Спортсменку болельщики спросили: «Как ты относишься к Анне Щербаковой?»
Медведева ответила: «Малышка любимая».
На аналогичный вопрос про Трусову Медведева сказала: «Люблю зайку».
Напомним, что Медведева и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Трусова недавно перешла от Тутберидзе в тренерскую академию Евгения Плющенко.
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