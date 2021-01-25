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Медведева рассказала об отношении к Щербаковой и Трусовой

11:11
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Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram ответила на вопрос касательно ее отношения к Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Спортсменку болельщики спросили: «Как ты относишься к Анне Щербаковой?»

Медведева ответила: «Малышка любимая».

На аналогичный вопрос про Трусову Медведева сказала: «Люблю зайку».

Напомним, что Медведева и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Трусова недавно перешла от Тутберидзе в тренерскую академию Евгения Плющенко.

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