Медведева рассказала об отношении к Щербаковой и Трусовой

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram ответила на вопрос касательно ее отношения к Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Спортсменку болельщики спросили: «Как ты относишься к Анне Щербаковой?»

Медведева ответила: «Малышка любимая».

На аналогичный вопрос про Трусову Медведева сказала: «Люблю зайку».

Напомним, что Медведева и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Трусова недавно перешла от Тутберидзе в тренерскую академию Евгения Плющенко.