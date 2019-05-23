Медведева рассказала о желании начать заниматься йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Инстаграме. В нем спортсменка рассказала о том, что хочет начать заниматься йогой.

– Хочу начать заниматься йогой, – написала Медведева.

Медведева не так давно провела гастрольный тур по Канаде, который завершился 16 мая. В настоящее время фигуристка выступает на шоу в Японии.

В минувшем сезоне двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не попала на чемпионат Европы. Затем фигуристка стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там россиянка стала бронзовым призером.

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