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Сегодня, 16:41

Медведева — о новом номере: «Все реально ждали от меня стрип»

Алина Савинова
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Евгения Медведева раскрыла детали нового номера, который она ставила себе совместно с фигуристкой и хореографом Анастасией Скопцовой.

«Программа новая поставлена, костюм почти готов. Образ никто не угадал в итоге у меня в Telegram. Платье зеленого цвета. Нет, это не из «Шрека» музыка (смеется), сразу говорю. Будет очень интересно. Такую задумку еще никто не реализовывал», — приводит Sport24 слова Медведевой.

Также она отметила, что идея устроить пранк со стрипом в соцсетях принадлежала ей. Однако, по словам фигуристки, не многие подписчики его оценили.

«Судя по восторженным откликам — [пранк] не особо [удался]. Все реально ждали стрип», — добавила спортсменка.

23-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства и двукратной чемпионкой Европы.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-567529-yevgeniya-medvedeva-o-novom-nomere-vse-realno-zhdali-ot-menya-strip
Фигурное катание
Евгения Медведева
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