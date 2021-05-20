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Загитова опубликовала новую фотографию

11:24
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., AFP Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., AFP
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram в сторис выложила новую фотографию.

Девушка опубликовала снимок в маске. На фотографии Загитова пристально смотрит в камеру.

19-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. За это время девушка поступила в университет и работала ведущей в ледовых шоу. В соревнованиях Загитова пока не принимает участия.

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