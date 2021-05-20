Алексей Ягудин рассказал об отличиях между русскими и иностранцами

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, чем отличаются русские люди от иностранцев.

«Русский человек сильно отличается от иностранцев. Мне нравится открытость, человечность и сила наших людей. Недаром у нас столько пословиц и поговорок, что русский с душой нараспашку, а русская женщина и коня на скаку остановит, и в избу горящую легко войдет, кашу из топора приготовит.



Я считаю, что русские люди одаренные как никакие другие. Не знаю, почему, но это так. Мы не наигранные, честные, искренние, живые. Мы не роботы, скрывающие свои чувства, а, наоборот, очень эмоциональные и очень романтичные. Когда я говорю «русский человек», представляю такого парня, лежащего на лугу, с травинкой во рту и мечтающего о чем-нибудь прекрасном», — цитирует Ягудина «Москвич Mag».

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, также четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, двукратным победителем финалов Гран-при и многократным призером чемпионатов России.