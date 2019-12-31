Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своей готовности к чемпионату России и прокомментировала свое снятие с турнира из-за поломки ботинок.

— Я приехала в хорошей форме, я довольна ею, на тренировках чистые прокаты, — сказала Медведева в интервью Первому каналу. — Но иногда в жизни случаются вещи, которые вне нашего контроля. Самое ужасное, когда это не зависит от тебя. Я сделала максимум из того, что могла. Это первый случай, когда я снимаюсь с соревнований. Не думала, что в такой ситуации окажусь. Мы с вами еще много-много раз увидимся, ведь мы же все любим фигурное катание.

С коньками в прямом смысле случилась катастрофа. Я сменила коньки сразу после этапа Гран-при в Москве, им нет еще и месяца. На прошлых коньках я откаталась целый календарный год, пришла пора их менять, потому что они стали старые. С ботинками оказалось что-то не так, и это выявилось только на тренировке в Красноярске. Теперь это официально мой самый сложный старт.

На тренировке перед стартом чемпионата России Медведева в ходе падения сломала один из коньков и найти адекватную замену ему не смогла. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, но приняла участие в показательных выступлениях.

С 30 декабря по 7 января фигуристка будет выступать в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз».