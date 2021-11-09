Прокат Медведевой и Милохина заставил плакать Тодоренко

Телеведущая, участница прошлого сезона «Ледникового периода» Регина Тодоренко рассказала, что прокат фигуристки Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина заставил ее расплакаться.

— Застали меня врасплох, заставили плакать. Я за вами очень долго наблюдаю, смотрю каждый ваш номер по ночам. Вы мне дико нравитесь, вы такое свежее дыхание проекта. Я, друг, благодарна тебе, Илья [Авербух], за то, что ты поставил ребят вместе в пару. Потому что смотреть на них одно удовольствие. Писала Жене, что я восхищаюсь тем, что они делают. С самого начала проекта вы были для меня Ромео и Джульеттой. Я так рада, что попала, и Илья условно воплотил мою мечту в реальность. Спасибо тебе огромное за это.

Смотрела сейчас на Даню, на его большие красивые глаза, которые так смотрели на Женю, с такой любовью и трепетом, и внутри у меня так защемило. Мне хотелось, чтобы эта сказка продолжалась, чтобы они танцевали еще, еще и еще, потому что это такой спектакль, который хочется пересматривать. Очень хочу сказать Дане, что у него такой большой потенциал не только в фигурном катании, а во многом, ты актерски очень красивый, подвижный и гибкий человек. Твою гуттаперчевость тебе бы не потерять. Не прогуляй ее и не пропей, храни ее, пожалуйста, и радуй нас, зрителей.

Новый выпуск «Ледникового периода» будет показан в субботу на «Первом канале».