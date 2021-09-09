Медведева дала совет Косторной и Трусовой, как вести себя после возвращения к Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «СЭ» высказала свое отношение к возвращению Алены Косторной и Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе.

Сама Медведева вернулась в своему бывшему тренеру на каток «Хрустальный» год назад, но после этого так и не выступила на соревнованиях и также решила пропустить предстоящий сезон.

— С уважением отношусь к тому, что для себя решают спортсмены. Это их дело, — отметила Медведева. — Хочется им пожелать не обращать внимания на СМИ, комментарии в интернете и побольше работать. К сожалению, среди болельщиков фигурного катания немало злопыхателей, желающих испортить психологическое состояние того или иного фигуриста. Я хочу пожелать девочкам игнорировать таких хейтеров. На мой взгляд, наши фигуристки — последние люди, заслуживающие хейта.

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