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Медведева дала совет Косторной и Трусовой, как вести себя после возвращения к Тутберидзе

11:25
Евгения Медведева и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «СЭ» высказала свое отношение к возвращению Алены Косторной и Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе.

Сама Медведева вернулась в своему бывшему тренеру на каток «Хрустальный» год назад, но после этого так и не выступила на соревнованиях и также решила пропустить предстоящий сезон.

— С уважением отношусь к тому, что для себя решают спортсмены. Это их дело, — отметила Медведева. — Хочется им пожелать не обращать внимания на СМИ, комментарии в интернете и побольше работать. К сожалению, среди болельщиков фигурного катания немало злопыхателей, желающих испортить психологическое состояние того или иного фигуриста. Я хочу пожелать девочкам игнорировать таких хейтеров. На мой взгляд, наши фигуристки — последние люди, заслуживающие хейта.

Полностью интервью Евгении Медведевой читайте на сайте «СЭ»

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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