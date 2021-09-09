Евгения Медведева считает, что антидопинговые санкции против России должны быть отменены

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «СЭ» выразила свое отношение к антидопинговым санкциям против России, которые не позволяют нашей команде выступать на крупных турнирах под своим флагом. На Олимпиаде в Токио вместо российского гимна играла музыка Чайковского.

— Тут двух мнений быть не может. На мой взгляд, российский спорт достаточно пострадал из-за этой ситуации, — заявила Медведева. — Это связано не только с тем, что у спортсменов нет возможности петь гимн и выступать под флагом своей страны. Уходят спонсоры, страдает спортивный маркетинг. Это происходит уже несколько лет. Я считаю, что пора уже вернуть сборной флаг и снять все эти ограничения. Лично я бы хотела видеть на обложках журналов и рекламных кампаний крупных брендов не только блогеров, как это сейчас модно, а героев нашей страны, которые выигрывают медали и становятся лучшими в мире. Понятно, что они это делают не ради денег, но ситуация с флагом и все эти ограничения в первую очередь ударили по карманам невиновных спортсменов.

— Вам нравится вариант Чайковского в качестве замены гимну?

— Мое мнение однозначное: ни «Катюша», ни Чайковский, каким бы гениальным композитором он ни был, не заменят гимн России. Спортсмены выступают за свою страну, у которой есть гимн и флаг. Я не очень понимаю, как можно намеренно заменить гимн России на произведения Петра Ильича Чайковского. Хотя его музыка действительно потрясающая.

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