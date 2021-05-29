Министр спорта России Олег Матыцин на пресс-брифинге по окончании форума Российская Арктика-территория спорта и туризма прокомментировал недавнюю ситуацию с российскими фигуристками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, которые не попали в состав сборной России на сезон 2021/22.

«Они для меня, безусловно, были и будут ведущими спортсменами. Но их статус определяет Федерация фигурного катания на коньках России. Вопросы к Федерации, решение за ними», — ответил Матыцин на вопрос о перспективах участия спортсменок на Олимпийских Играх 2022 в столице Китая Пекине.

Отметим, что ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что фигуристки гарантированно пропустят Олимпиаду в Пекине, однако заявил о том, что его слова неправильно растолковали журналисты.

(Рустам Имамов)