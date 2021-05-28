Валиева поплавала с дельфинами во время отдыха на Кубе
17:58
Российская фигуристка Камила Валиева выложила фото и видео с отдыха на Кубе. На них спортсменка плавает вместе с дельфинами.
«Купание с дельфинами», - написала Валиева в Instagram.
В сезоне-2020/21 Валиева заняла второе место на чемпионате России и выиграла Кубок страны. Спортсменка попала в состав национальной сборной по фигурному катанию на олимпийский сезон.
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