Валиева поплавала с дельфинами во время отдыха на Кубе

Российская фигуристка Камила Валиева выложила фото и видео с отдыха на Кубе. На них спортсменка плавает вместе с дельфинами.

«Купание с дельфинами», - написала Валиева в Instagram.

В сезоне-2020/21 Валиева заняла второе место на чемпионате России и выиграла Кубок страны. Спортсменка попала в состав национальной сборной по фигурному катанию на олимпийский сезон.