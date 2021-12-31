Министр спорта Олег Матыцин рассказал об ожиданиях от российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Так много фигурного катания я давно уже не смотрел (смеется). И то не все — [на чемпионате России] в Санкт-Петербурге видел целиком соревнования спортивных пар и женское одиночное катание. Гордость, конечно, переполняет. Но главное в другом, главное, что есть конкуренция — в «Хрустальном», где работает группа Этери Георгиевны Тутберидзе, питерская школа тоже очень хорошая», — цитирует Матыцина ТАСС.

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на Игры будет определен по итогам чемпионата Европы, который состоится в Таллине 10-16 января.