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Матыцин — о чемпионате России: «Так много фигурного катания я давно уже не смотрел»

08:38
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Министр спорта Олег Матыцин рассказал об ожиданиях от российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Так много фигурного катания я давно уже не смотрел (смеется). И то не все — [на чемпионате России] в Санкт-Петербурге видел целиком соревнования спортивных пар и женское одиночное катание. Гордость, конечно, переполняет. Но главное в другом, главное, что есть конкуренция — в «Хрустальном», где работает группа Этери Георгиевны Тутберидзе, питерская школа тоже очень хорошая», — цитирует Матыцина ТАСС.

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на Игры будет определен по итогам чемпионата Европы, который состоится в Таллине 10-16 января.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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