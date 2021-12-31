Гном Гномыч заявил, что у него нет никакой болезни

Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, прокомментировал новости о своей болезни.

«Про меня в журнале сказали, что я больной. Siri (умный помощник от Apple) мне ответил, что типа у Александа Плющенко болезнь. И он ответил, что это правдивая версия, но я не верю в это — а мне интернет ответил», — сказал Гном Гномыч в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Он прошел все медицинские экспертизы, для него было это большое потрясение, — добавила Рудковская. — Все они, естественно, показали, что он здоров. Уголовное дело передается в суд, и мы хотим сделать открытым заседание, потому что писать клевету, тем более про здоровье маленьких детей, это преступление».

В мае прошлого года была опубликована заметка о том, что у восьмилетнего Александра синдром Аспергера. По словам родителей, материал — злая выдумка, поэтому они обратились в полицию.

Рудковская заявила, что теперь у Саши, который занимается фигурным катанием, психотравма и он перестал ходить на тренировки. Она обратилась к адвокату Александру Добровинскому, после чего мальчика отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, где специалисты подтвердили его здоровье.

В итоге было возбуждено дело о клевете, но пока — в отношении неустановленных лиц. Виновнику грозит до 2 миллионов рублей штрафа или до двух лет колонии.