Маттео Риццо: "Имена российских фигуристов всем известны – Максим, Александр и еще один парень"

Итальянский фигурист Маттео Риццо, победитель Универсиады-2019 в одиночном катании у мужчин, оценил свое выступление в Красноярске.

– Прямо сейчас я счастлив! – признался Риццо. – Тяжело работал, чтобы выступление получилось именно таким. Конечно, я рассчитывал на золотую медаль, но задачей здесь было, как минимум, откатать чисто две программы, короткую и произвольную. Мне это удалось, и я очень доволен.

Конкуренция была высокой. Трое российских фигуристов очень хороши. Их имена всем известны – Максим, Александр и еще один парень. Здесь был очень сильный уровень, и я рад, что смог победить.

Мне понравилось все – и деревня Универсиады, и ледовая арена. Надеюсь, еще вернусь в Красноярск. Зрители классно поддерживали меня, спасибо им. Я вообще очень люблю выступать в России, был здесь уже на нескольких стартах и всегда рад вернуться.

Я совсем недавно поменял программу, музыка отличная – Queen дает мне много энергии, а когда вокруг все болеют и аплодируют, получается еще круче. (Егор Бычков)​

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет