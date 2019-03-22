Мария Бутырская: "Загитова – молодец, выбросила из головы весь негатив"

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская прокомментировала "СЭ" итоги первенства планеты по фигурному катанию у женщин, который проходит в японской Сайтаме.

Россиянка Алина Загитова​ стала чемпионкой мира, набрав в сумме за короткую и произвольную программу 237,50 балла.

Серебро осталось за представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, является ученицей Этери Тутберидзе, на ее счету 224,76 балла. Бронзовую медаль получила Евгения Медведева, представляющая Россию, у нее 223,80 балла.

– Прокат Загитовой – лучший в сезоне, – сказала Бутырская. – И программа Алины смотрится совсем по-другому, когда у нее получаются элементы, когда у нее совершенно другое внутреннее настроение. Сегодня она была самой настоящей Кармен. Молодец, что выстояла, что выкинула из головы весь негатив, забыла предыдущие прокаты, которые ей не совсем удавались.

Алина уже выросла, постоянно кататься чисто – очень тяжело. Нужно распределять силы, понимать, где требуется показать свой максимум. Загитова сделала это грамотно. Готовилась-готовилась, и в итоге показала идеальную короткую и произвольную программу. Абсолютно заслуженное первое место.

Женя Медведева тоже боец, тоже молодец. Чувствуется, что она очень изменилась с начала сезона. Видно, как она настраивалась на сегодняшнее выступление, насколько она заряжена. Воевала сама с собой. По ее взгляду складывается ощущение, что в этот момент ей лучше под руку не попадаться, иначе разгромит (смеется). Девчонки – молодцы, было очень приятно на них смотреть. (Иван Торопцев)​

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