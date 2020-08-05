Людмила Великова: «Человек с уровнем техники, как у Косторной, освоит новые программы за три дня»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова в интервью «СЭ» рассказала, что Алена Косторная сможет быстро освоить новые программы, которые ей поставят в академии Евгения Плющенко.

— Контрольные прокаты пройдут 12-13 сентября в Москве. У Косторной осталось чуть больше месяца, чтобы поставить новые программы. Успеет?

— Почему нет? Человек с уровнем техники, как у Алены освоит новые программы за три дня. Проверено на талантливых детях. Она же девочка суперталантливая, интересная, а у Плющенко есть огромный опыт. Не знаю сам ли он будет ставить программу или кто-то из его помощников, но уверена, что в этом вопросе точно никаких проблем не будет.

— Многие считают, что после ухода от Тутберидзе результаты девушек упадут. Вы согласны с этим?

— Нет, конечно. Куда они упадут? Самое главное, чтобы они не поправились до 2022 года, дотянули до Олимпиады и выиграли ее. А кто именно это сделает из россиянок — посмотрим.

— Можете чуть подробнее объяснить почему вы так уверены?

— Каждый постарается доказать, что он поступил правильно. У тех, кто ушел к Плющенко поначалу работа пойдет только лучше. Как говорится новая метла по-новому метет. Те, кто остался у Тутберидзе также будут доказывать, что они приняли верное решение остаться. А потом все устаканится и станет, как и должно быть. (Тимур Ганеев)