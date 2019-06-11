Липницкая об угрозах в адрес Медведевой: "Как реагировать? Пофиг на них"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая высказала свое мнение о негативных письмах, которые поступают в адрес Евгении Медведевой.

Недавно один из, предположительно, японских фанатов посоветовал двукратной чемпионке мира "убираться в Россию".

– Мне тоже приходили угрозы. Как справлялась? Да пофигу мне они, и все. Да никак с ними не справляться! Это бесполезно. Люди просто не дружат с головой. Женя и так хорошо реагирует и держится, так что она сама давно знает, как с этим справляться, с тех пор, как подняла планку своих выступлений.

Также фигуристка добавила, что тренерская карьера - это на данный момент основное направление развития ее жизни и призналась, что сложно и тренировать, и кататься - "и то, и другое - работа". (Дмитрий Кузнецов)