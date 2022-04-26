Леонова: «Внутренний этап «Гран-при» может быть даже выше по уровню, чем международный»

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в одиночном женском катании высказалась об инициативе Министерства спорта и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) провести внутреннее «Гран-при» по фигурному катанию.

«Здорово, что сделают такой этап. Думаю, это будет уровень привычного нам «Гран-при» на международных соревнованиях, а, может, даже лучше, потому что этапы в Москве и в целом российские старты всегда делаются на очень хорошем уровне. И наблюдать за этим будет интересно, потому что наши спортсмены являются одними из луших в мире. Будет и конкуренция, и интерес, и зрителям будет здорово поехать посмотреть на такие соревнования. Это также дополнительная мотивация для спортсменов. Без соревнования совсем плохо, а тут праздник», — сказала Леонова «СЭ».

Вчера, 25 апреля , стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.