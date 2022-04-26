Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

26 апреля, 13:34

Леонова: «Внутренний этап «Гран-при» может быть даже выше по уровню, чем международный»

Леонова предположила, что российский «Гран-при» может быть лучше международного
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в одиночном женском катании высказалась об инициативе Министерства спорта и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) провести внутреннее «Гран-при» по фигурному катанию.

«Здорово, что сделают такой этап. Думаю, это будет уровень привычного нам «Гран-при» на международных соревнованиях, а, может, даже лучше, потому что этапы в Москве и в целом российские старты всегда делаются на очень хорошем уровне. И наблюдать за этим будет интересно, потому что наши спортсмены являются одними из луших в мире. Будет и конкуренция, и интерес, и зрителям будет здорово поехать посмотреть на такие соревнования. Это также дополнительная мотивация для спортсменов. Без соревнования совсем плохо, а тут праздник», — сказала Леонова «СЭ».

Вчера, 25 апреля , стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

Фигурное катание
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкая поддержала инициативу Минспорта РФ провести внутренний «Гран-при» по фигурному катанию

«Проблема скорее не у нас, а у тех, кто нас «отменил». Тренер Гербольдт — о решении ISU отстранить россиян
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости