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26 апреля, 13:35

«Проблема скорее не у нас, а у тех, кто нас «отменил». Тренер Гербольдт — о решении ISU отстранить россиян

Катарина Гербольдт высказалась о решении ISU отстранить российских фигуристов
Рустам Имамов
Корреспондент
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Известный российский тренер и экс-фигуристка Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» выразила мнение о решениях Международного союза конькобежцев (ISU) продлить временное отстранение российских и белорусских фигуристов от соревнований под своей эгидой, а также отменить российский этап серии «Гран-при».

«На мой взгляд, мы и так знаем, что мы сильнее всех. Так что проблемы скорее не у нас, а у них. Тех, кто нас «отменил». Они не будут развиваться, не будут знать, к чему надо стремиться. А нам нужно уметь подстраиваться под изменчивый мир.
Конечно, очень жаль детей, которые оказались на пике своей карьеры в такой момент. Они вообще не причем, не отвечают за действия политиков. Я всегда считала, что спорт и мода вне политики. Но, к сожалению, нынешние реалии показывают, что это не так», — сказала Гербольдт.

ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований в начале марта этого года.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Катарина Гербольдт
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