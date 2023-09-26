Леонова о переходе Самоделкиной в академию Плющенко: «Беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведет»

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию, тренер Алена Леонова ответила на вопрос «СЭ» об уходе Софьи Самоделкиной из группы Светланы Соколовской под руководство Евгения Плющенко.

Ранее о том, что российская фигуристка Софья Самоделкина, недавно получившая гражданство Казахстана, перешла в академию Евгения Плющенко, сообщило издание РИА «Новости».

«Юношеский максимализм. Хотя я не знаю, кто там решает: родители или же сама Соня. Мне кажется, что беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведет», — сказала Леонова корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Леонова оценила вероятность ухода Самоделкиной из-за конкуренции с Александрой Трусовой.

«Трусова пропускает сезон, и у Софьи сейчас все карты на руках. Сейчас могли бы вместе с ней больше заниматься, поэтому, на мой взгляд, это очень странное решение. А у Плющенко конкуренция гораздо больше и сильнее. Я не знаю, чем Софья руководствовалась. Мне кажется, что когда ты один у тренера, то внимания получаешь больше, и это гораздо более продуктивно, чем когда у тренера конвейер спортсменов», — добавила Леонова.

В августе этого года стало известно, что Самоделкина получила гражданство Казахстана. В пресс-службе Казахстанского союза конькобежцев назвали это инициативой самой спортсменки.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре.