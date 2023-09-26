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Сегодня, 14:04

Вяльбе считает, что о Костомарове обязательно нужно снять фильм

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что олимпийский чемпион Роман Костомаров очень сильный человек.

«Молюсь сейчас за Костомарова, чтобы максимально он смог вернуться в социум. Представляю, как тяжело ему и его семье. Он очень сильный человек. Наверное, покорил еще больше людей своим этим внутренним стержнем. Дай бог. Да, 100 процентов. Про него надо обязательно снимать фильм. Причем сейчас, сразу», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Ранее Костомаров дал первое интервью после болезни. 46-летний фигурист рассказал о здоровье и лечении, о своей частной жизни и спортивной карьере.

Роман Костомаров. «Во сне ко мне приходил Кадыров». Костомаров рассказал страшные подробности своей болезни

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Лера Кудрявцева и&nbsp;Роман Костомаров в&nbsp;программе &laquo;Секрет на&nbsp;миллион&raquo;. «Это теперь навсегда, какие бы протезы ни ставили». Костомаров дал первое интервью после операции
Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Елена Вяльбе
Роман Костомаров
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