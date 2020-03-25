Ледовый дворец в Мадриде временно стал моргом из-за коронавируса

Власти Мадрида приняли решение перепрофилировать ледовый дворец в морг, сообщает El Espanol.

Там же отмечается, что в настоящий момент мадридские крематории переполнены, а мэрия была вынуждена закрыть муниципальное похоронное бюро из- за «отсутствия костюмов и масок». Трупы, по данным муниципальных источников, скапливаются в государственных больницах и частных домах. Столкнувшись с этой ситуацией, власти приняли решение превратить Ледовый дворец в «большой морг» столицы.

Хранилищем для трупов будет выступать ледовый каток, на котором поддерживается температура ноль градусов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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