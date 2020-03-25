ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ледовый дворец в Мадриде временно стал моргом из-за коронавируса

08:19
Ледовый дворец Мадрида. Фото Elespanol
Ледовый дворец Мадрида. Фото Elespanol

Власти Мадрида приняли решение перепрофилировать ледовый дворец в морг, сообщает El Espanol.

Там же отмечается, что в настоящий момент мадридские крематории переполнены, а мэрия была вынуждена закрыть муниципальное похоронное бюро из- за «отсутствия костюмов и масок». Трупы, по данным муниципальных источников, скапливаются в государственных больницах и частных домах. Столкнувшись с этой ситуацией, власти приняли решение превратить Ледовый дворец в «большой морг» столицы.

Хранилищем для трупов будет выступать ледовый каток, на котором поддерживается температура ноль градусов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир