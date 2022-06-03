Лебедева: «Трусова привлечет юных болельщиков в легкую атлетику»

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину и в тройном прыжке Татьяна Лебедева прокомментировала решение Александры Трусовой участвовать в легкоатлетических соревнованиях.

«Если она хочет популяризировать легкую атлетику, я только рада. Потому что она привлечет юных болельщиков в легкую атлетику. От нее как от прыгуньи каких-то фантастических результатов ждать не придется, потому что все-таки нужны определенные навыки. Хотя прыгучесть и данные у нее есть — четверные просто так не крутят. Думаю, это часть подготовки к другим соревнованиям и возможность разгрузить голову. Сезон у нее был тяжелый, и всегда после таких стартов нужно разгрузиться. Видимо, с тренером она приняла такое решение, чтобы немножко отвлеклась и перестроилась.

У нее еще юный возраст — почему нет, пусть прыгает. Могут быть какие-то травмы из-за неспецифичных движений, но если у нее есть желание — вперед», — приводит слова Лебедевой «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Трусова выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках». Фигуристка примет участие в прыжках в длину.