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Сегодня, 11:55

Лебедева: «Трусова привлечет юных болельщиков в легкую атлетику»

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в длину и в тройном прыжке Татьяна Лебедева прокомментировала решение Александры Трусовой участвовать в легкоатлетических соревнованиях.

«Если она хочет популяризировать легкую атлетику, я только рада. Потому что она привлечет юных болельщиков в легкую атлетику. От нее как от прыгуньи каких-то фантастических результатов ждать не придется, потому что все-таки нужны определенные навыки. Хотя прыгучесть и данные у нее есть — четверные просто так не крутят. Думаю, это часть подготовки к другим соревнованиям и возможность разгрузить голову. Сезон у нее был тяжелый, и всегда после таких стартов нужно разгрузиться. Видимо, с тренером она приняла такое решение, чтобы немножко отвлеклась и перестроилась.

У нее еще юный возраст — почему нет, пусть прыгает. Могут быть какие-то травмы из-за неспецифичных движений, но если у нее есть желание — вперед», — приводит слова Лебедевой «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Трусова выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках». Фигуристка примет участие в прыжках в длину.

Трусова на Олимпиаде-2022 завоевала серебряную медаль.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/03/17862488.shtml
Александра Трусова
Татьяна Лебедева (легкая атлетика)
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