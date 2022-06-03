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Фигурное катание

Сегодня, 11:59

Леонова считает, что участие Трусовой в турнире по легкой атлетике не повлияет на результаты в фигурном катании

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вице-чемпионка мира-2012 по фигурному катанию Алена Леонова в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об участии российской фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике.

«Сезон уже закончился. Можно попробовать развить в себе новые таланты. Здорово, что Саша пробует что-то новое. Не думаю, что это скажется на ее результатах в фигурном катании. Сейчас самое время уделить внимание чему-то новому, какому то хобби. Пусть попробует что-то помимо фигурного катания», — сказала Леонова «СЭ».

Сообщается, что 17-летняя россиянка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках. Дисциплина, в которой выйдет Трусова, держится в секрете.

Трусова на Олимпиаде-2022 завоевала серебряную медаль.

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