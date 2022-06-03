Журова призналась, что хотела уйти из конькобежного спорта в легкую атлетику

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о решении российской фигуристки Александры Трусовой участвовать в легкоатлетических соревнованиях. Она призналась, что сама хотела уйти из конькобежного спорта в легкую атлетику.

«Это абсолютно нормально, все спортсмены в переходный и подготовительный период используют различные средства общей физической подготовки и участвуют в разных соревнованиях, — приводит слова Журовой «Газета.Ru». — Например, я — мастер спорта по легкой атлетике, я была второй на чемпионате Петербурга в беге на 100 метров и собиралась вообще переходить в другой вид спорта после Солт-Лейк Сити, у меня даже была мысль отбираться на Олимпийские игры. Поэтому бывают моменты, когда соревновательную практику, которой у нас летом нет в своем виде, мы переносим в другие виды спорта и пытаемся реализовать себя еще и в них. Так что это абсолютно нормальное средство подготовки — как физическое, так и психологическое».

Ранее сообщалось, что 17-летняя Трусова примет участие в официальных соревнованиях по легкой атлетике. Фигуристка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.