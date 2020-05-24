Лазукин поделился мнением о методе работы Алексея Мишина

Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о работе с легендарным тренером Алексеем Мишиным.

— Ваша цитата про Алексея Николаевича Мишина: «Он человек, который всегда поддержит. Что бы ни случилось, как бы я ни выступил, всегда ощущаю, что тренер рядом. Для Алексея Николаевича спортсмен — не проект, у него человеческий подход к каждому ученику». Можете назвать его лучшим тренером за вашу карьеру?

— Конечно. Он — мой главный тренер по жизни.

— Сейчас в фигурном катании модно менять тренеров. У вас таких мыслей не возникало?

— Нет. Я очень благодарен этому человеку и в своей спортивной карьере я никогда его не покину. Алексей Николаевич — легенда фигурного катания. Я не вижу смысла менять его. Да и я такой человек, что всегда, в первую очередь, спрашиваю с себя. Если что-то не получается, не думаю о том, что кто-то там мне не помог...

— Чем отличается его подход? Он к каждому относится, как к своему ребенку?

— Так и есть. У нас установились прекрасные человеческие отношения. (Алена Гребенькова)

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