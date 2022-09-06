Кучаев и Дивеев посетили первенство Москвы по фигурному катанию среди юниоров

Футболисты ЦСКА Константин Кучаев и Игорь Дивеев присутствуют на первенстве Москвы по фигурному катанию среди юниоров.

Кучаев встречается с Еленой Радионовой, которая является хореографом-постановщиком программ участниц соревнований Вероники Жилиной и Анастасии Зининой.

Елена Радионова и Вероника Жилина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Соревнования проходят в Москве с 5 по 8 сентября. Фигуристы соревнуются в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

Елена Радионова — призер чемпионатов мира и Европы, первая в мире двукратная чемпионка мира среди юниоров. 23-летняя фигуристка завершила карьеру в 2020 году. В настоящее время она занимается постановкой программ. Радионова ставила показательные номера чемпионке Европы Алене Косторной.