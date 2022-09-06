Гуменник — о целях в фигурном катании: «Просто быть самым высоким не устраивает. Нужно еще что-то»

Фигурист Петр Гуменник рассказал о старте сезона, усложнении контента и совмещении тренировок и учебы в университете.

— Сегодня что-то не получилось, что сказать. На разминке неплохо размялся, но прокат не задался. Ничего, первые прокаты в сезоне у меня не идут сразу хорошо. Со временем пару раз прокатах, станет лучше. Прыжки все могу сделать.

— Со здоровьем все в порядке?

— Пока да, никаких проблем нет.

— Есть планы на усложнение контента?

— Как закончился прошлый сезон, сразу начал усложнять. В короткой пытался лутц и риттбергер делать, два четверных. В произвольной придумано три-четыре варианта, каждый из них сложнее, чем в прошлом сезоне. Самый сложный — все четверные и тройной аксель. Пять четверных, но рабочий вариант — четыре.

— Твоя мама сказала, что твой рост — 184 сантиметра. Не тяжело?

— Я даже не заметил, просто ради интереса решил измериться. На качестве прыжков не сказывается, прыжок выше стал. Не пробовали с Макаром Игнатовым выяснить, кто выше, рядом не вставали.

— Как тебе звание самого высокого одиночника России?

— К нему нужно еще что-то, просто быть самым высоким меня не устраивает.

— Успеваешь совмещать тренировки с учебой в университете?

— Сегодня пришлось пропустить математику, прокаты задержались на полчаса. Думал, на лекцию не успею, приду на практику, но тоже не успеваю.

— Проблем с преподавателями не будет?

— Я принесу расписание тренировок и соревнований, зачеты и лабораторные будут либо до, либо после. С преподавателями пока лично не знакомился. Весь ИТМО в курсе, что я фигурист, в новостях это было, все знают.