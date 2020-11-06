Кубок России по фигурному катанию в Казани: участники, расписание и трансляции

Четвертый этап Кубка России. У женщин на лед выйдут Алена Косторная, Софья Самодурова, Александра Трусова, Майя Хромых и другие.

После стартов в Сызрани, Москве и Сочи кубковые соревнования пройдут в Казани. Этап примет Дворец спорта столицы Татарстана с 8 по 12 ноября.

У женщин соревнования возглавят Станислава Константинова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Александра Трусова и Майя Хромых.

Все выступления в прямом эфира показывает Первый канал. Трансляция этапа Кубка России в Казани онлайн — на сайте телекомпании (8 ноября, 9 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 12 ноября).

Фигурное катание. Кубок России. Четвертый этап. Казань. Дворец спорта. 8 — 12 ноября 2020 года.

Расписание соревнований

8 ноября, воскресенье

17.30 Женщины. Короткая программа

19.15 Мужчины. Короткая программа

9 ноября, понедельник

14.30 Мужчины. Произвольная программа

16.45 Танцы. Взрослые. Ритм-танец

17.55 Женщины. Произвольная программа

20.10 Танцы. Юниоры. Ритм-танец

10 ноября, вторник

14.00 Танцы. Взрослые. Произвольный танец

15.30 Танцы. Юниоры. Произвольный танец

18.15 Пары. Юниоры. Короткая программа

19.45 Пары. Взрослые. Короткая программа

11 ноября, среда

13.00 Пары. Юниоры. Произвольная программа

14.30 Пары. Взрослые. Произвольная программа

17.00 Девушки. Короткая программа

19.45 Юноши. Короткая программа

12 ноября, четверг

12.00 Девушки. Произвольная программа

15.00 Юноши. Произвольная программа

Ориентировочный состав участников (возможны изменения)

Мужчины: Матвей Гилев, Александр Зубов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Даниил Мурзин, Максим Петров, Егор Рухин, Роман Савосин, Леонид Свириденко, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Женщины: Станислава Константинова, Алена Косторная, Валерия Костина, Валерия Ларионова, Александра Малахова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская.

Пары: Карина Акопова — Никита Рахманин, Мария Альхова — Сергей Безбородько, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Виктория Васильева — Никита Володин, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Алина Соловьева — Елисей Иванов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Танцы: Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев, Влада Павленина — Александр Алексанян, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко, Светлана Лизунова — Александр Вахнов.