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13 марта, 14:30

Кубок федерации: расписание соревнований финала Гран-при среди юниоров

Финал Гран-при России среди юниоров состоится с 13 по 15 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Маргарита Базылюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Финал Гран-при России среди юниоров состоится с 13 по 15 марта в олимпийском ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. «СЭ» публикует расписание Кубка федерации. Время начала — московское.

Расписание Кубка федерации 2024

13 марта, среда

18.30. Танцы на льду, КМС, ритм-танец

19.45. Пары, КМС, короткая программа

14 марта, четверг

14.00. Танцы на льду, КМС, произвольный танец

15.45. Пары, КМС, произвольная программа

17.20. Девушки, короткая программа

19.00. Юноши, короткая программа

15 марта, пятница

13.30. Юноши, произвольная программа

15.25. Девушки, произвольная программа

Следить за прокатами можно на официальном сайте Первого канала.

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