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13 марта, 14:11

Чен заступилась за Тарасову в конфликте с Тутберидзе: «Она всегда говорит правду — за это ее можно уважать!»

Иоланда Чен заступилась за Тарасову в конфликте с Тутберидзе
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Спортивный комментатор Иоланда Чен в разговоре с «СЭ» заступилась за Татьяну Тарасову в конфликте с Этери Тутберидзе.

Ранее Тарасова в интервью в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» заявила о дисквалификации Валиевой следующее: «Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ни откуда, никто ей это не подсунул, — заявила она. — Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер».

 
Татьяна Тарасова, Этери Тутберидзе. «Границы дозволенного утеряны». Тутберидзе ответила на слова Тарасовой о «таблетке от тренера»

«Нам всем жалко Камилу. Да, мы виноваты, но не знаем, как появился этот препарат. Значит, в штабе, в окружении фигуристки прямо или косвенно как-то это попало. Я уважаю Татьяну Анатольевну. У нее есть свои мысли, и она в праве их высказывать. Она занимает в нашей стране и тем более в фигурном катании позицию, что ее несомненный профессионализм в различных ипостасях непререкаем. Она всегда говорит правду, не юлит — за это ее можно уважать!

Неправильно к ней предъявлять претензии. Все это вопрос трактовки. И это было оценочное суждение Татьяны Тарасовой. Пусть юристы разбираются, можно ли предъявлять претензии и требовать извинения за такую трактовку», — сказала Чен в беседе с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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