Ксения Синицына: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Фигуристка Ксения Синицына на контрольных прокатах сборной России представила произвольную программу на сезон-2023/24. Обладательница наград юношеских Олимпийских игр-2020 катается под песню Quizas, Quizas, Quizas.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».