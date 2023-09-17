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Сегодня, 16:58

Ксения Синицына: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Виктория Кравченко
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Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Ксения Синицына на контрольных прокатах сборной России представила произвольную программу на сезон-2023/24. Обладательница наград юношеских Олимпийских игр-2020 катается под песню Quizas, Quizas, Quizas.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Ксения Синицына
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