Александра Степанова — Иван Букин: произвольный танец дуэта после возвращения (видео контрольных прокатов)

Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин приняли участие в контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте». Произвольный танец пары поставлен на композицию Time out, Dive (Russian Cradle) из фильма «Пассажиры».

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».