«Кроме как орать и нести ахинею ничего не могут». Ягудин ответил на обвинения в избиении журналистов

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью «СЭ» жестко высказался об обвинениях блогера, которая в эфире передачи «Пусть говорят» рассказала, что экс-фигурист вместе с актером Маратом Башаровым якобы избили бейсбольными битами журналистов, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

— В какое странное время живем. Любую ахинею СМИ подхватывают. Ладно, когда никому не нужная псевдоблогерша клевещет на меня, что я 10 лет назад избивал битами журналистов. И исходит из прочитанной желтой статьи 10-летней давности, когда она сама в детский сад ходила. Это еще забавно, учитывая, что я в своей жизни ни разу не дрался. Но когда это показывают на Первом канале?

Давайте я оденусь в костюм человека-паука и сделаю заявление, что этот персонаж существует, и на самом деле это я. Такую чушь тоже на Первом канале покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат? У меня скорее вопрос к программе «Пусть говорят», приглашающей псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут, — сказал Ягудин. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с фигуристом и телекомментатором читайте скоро на сайте «СЭ».