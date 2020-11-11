Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после выступления на Кубке России в Казани (третье место) назвали этот старт подготовительным.

Козловский: — Сегодня было проще настраиваться, чем вчера. Но все равно нам, конечно, некомфортно, когда мы видим Тамару Николаевну Москвину, мы в первую очередь думаем о том, что произошло, не так просто абстрагироваться.

Бойкова: — Сказался большой перерыв в соревнованиях, нежели физическая форма. На тренировках мы целиком и не раз проезжали эту программу, катали ее чисто.

Козловский: — Мы прекрасно понимаем, что одно дело — делать на тренировках, другое — на соревнованиях со зрителями. Основной мотивацией поездки в Казань было почувствовать соревновательную атмосферу, потому что без нее мы были очень давно. Но сезон в целом должен получиться обычным, просто с поправками. Нельзя сказать, что стартов мало, просто они сместились. Если пройдут чемпионат Европы, мира, финал «Гран-при» — по сути отличий не будет. (Дмитрий Кузнецов)